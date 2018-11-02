الهند... مقتل قيادي في الحزب الحاكم إثر هجوم مسلح

لقي قيادي بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند مصرعه إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون في ولاية جامو وكشمير في وقت متأخر من أمس الخميس، مما دعا السلطات إلى إعلان حظر التجول في المنطقة.

ونقلت "رويترز" عن الشرطة الهندية قولها بأن "أنيل باريهار (53 عاما) سكرتير حزب بهاراتيا جاناتا في الولاية وشقيقه أجيت، قتلا بالرصاص في بلدة كيشتوار التي تسكنها أغلبية مسلمة عندما كانا في طريقهما إلى منزلهما بعد إغلاق متجرهما".

وصرح ضابط رفيع المستوى بأن تحقيق الشرطة يبحث في ما إذا كان إرهابيون دبروا الهجوم أم أنه عمل إجرامي.

وذكرت تقارير إعلامية أن سكرتير حزب بهاراتيا جاناتا في جامو وكشمير كان قياديا ذا نفوذ في المنطقة وإنه كان معتدلا ويتمتع بشعبية حتى بين المسلمين.

وتسكن الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير أغلبية مسلمة وتطالب به باكستان التي تتهمها الهند بدعم متشددين ينشطون في الولاية وهو ما تنفيه إسلام اباد.

وقال راجيندر جوبتا المسؤول الكبير في الشرطة إن هناك حارسين معينين لمرافقة القيادي في حزب بهاراتيا جاناتا لكنهما لم يكونا معه وقت الهجوم.