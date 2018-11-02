لتحسين العلاقات معها... طلب إسرائيلي بتعجيل تنفيذ "قناة البحرين" مع الأردن

قالت صحيفة عبرية إن إسرائيل تحاول الإسراع بمشروع مائي مشترك مع الأردن، بهدف تحسين العلاقات معها.

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء أمس الخميس، أن إسرائيل تحاول تحسين العلاقات مع الأردن، بالإسراع في تنفيذ مشروع "البحرين"، بين البحرين، الأحمر والمتوسط، بعد قرار العاهل الأردني عبد الله الثاني، بعدم تأجير منطقة "الناقورة والغمر" لإسرائيل.

© Sputnik . Sergey Guneev الملك عبد الله الثاني يوجه تحذيرا إلى إسرائيل

وأفادت الصحيفة العبرية بأن إسرائيل تحاول تحسين أو تنشيط العلاقات، أكثر فأكثر، مع الأردن، بعد القرار الأردني المفاجىء، بعدم تجديد تأجير منطقة "الناقورة والغمر"، والتي من المفترض أن تنتهي مدتها في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل 2019.

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أن تل أبيب تعمل على طرح تلك الخطة، أو "قناة البحرين"، كأحد الحلول المحتملة لتخفيف أزمة المياه في الأردن، قبل إجراء محادثات بين الجانبين، الأردني والإسرائيلي، حول مستقبل الباقورة والغمر.

ونقلت الصحيفة على لسان مسؤول سياسي إسرائيلي قوله، إنه لا يتوقع أن يؤدي دفع مشروع قناة البحرين إلى تغيير القرار الأردني.