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13:54 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    نتنياهو

    نتنياهو: ندين مقتل خاشقجي لكن المشكلة الأكبر هي إيران

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن نتنياهو،  خلال مؤتمر صحفي في مدينة فارنا البلغارية، إنه يدين مقتل الصحفي السعودي، لكنه قال إن المشكلة الأكبر التي تواجه المنطقة هي إيران.

    نشطاء يحملون صور الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، تركيا 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © REUTERS / Leah Millis
    تل أبيب تكسر الصمت...أول تصريح رسمي إسرائيلي على مقتل خاشقجي
    وتأتي تصريحات نتنياهو، مماثلة لما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، من أن قتل الصحفي السعودي "عمل خسيس"، لكنه وصف إسرائيل بأنها أكثر اهتماما بتدعيم علاقات الخليج في صراعها ضد ايران.

    وكانت النيابة العامة التركية قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل خنقا، ومن ثم تم تقطيع جثته.

    نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن النيابة العامة القول إنه "تم تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها".

    وأضافت "الصحفي السعودي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

    كما أوضحت النيابة التركية إنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي رغم كل الجهود المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة.

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    الكلمات الدلالية:
    مقتل خاشقجي, جمال خاشقجي, بنيامين نتنياهو, السعودية, تركيا, إسرائيل
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