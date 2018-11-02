نتنياهو: ندين مقتل خاشقجي لكن المشكلة الأكبر هي إيران

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي في مدينة فارنا البلغارية، إنه يدين مقتل الصحفي السعودي، لكنه قال إن المشكلة الأكبر التي تواجه المنطقة هي إيران.

© REUTERS / Leah Millis تل أبيب تكسر الصمت...أول تصريح رسمي إسرائيلي على مقتل خاشقجي

وكانت النيابة العامة التركية قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل خنقا، ومن ثم تم تقطيع جثته.

نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن النيابة العامة القول إنه "تم تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها".

وأضافت "الصحفي السعودي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

كما أوضحت النيابة التركية إنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي رغم كل الجهود المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة.