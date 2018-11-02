إيران: أنباء الاستثناءات الأمريكية من العقوبات تظهر احتياج السوق لنفط إيران

قالت إيران، اليوم الجمعة، إن تقريرا تحدث عن منح ثماني دول إعفاءات من العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية يظهر أن هناك حاجة للخام الإيراني وأنه لا يمكن سحبه من السوق.

ونقل التلفزيون الرسمي عن علي كاردور نائب وزير النفط الإيراني، قوله: "إن الإعفاءات التي منحت لتلك الدول تظهر أن السوق بحاجة للنفط الإيراني وأنه لا يمكن سحبه من السوق… لا أعرف ما إذا كانت تلك الإعفاءات دائمة أم مؤقتة"، وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / Carlos Barria بلومبرغ: أمريكا تمنح عددا من الدول استثناءات من عقوبات إيران

كانت وكالة بلومبرغ ذكرت أن الحكومة الأمريكية وافقت على السماح لثماني دول ، بينها كوريا الجنوبية واليابان والهند، بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد أن تعيد فرض عقوبات على طهران اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال كلايتون آلن من هايت سيكيوريتيز في مذكرة، اليوم الجمعة: "نعتقد أن ترامب سيوافق على استيراد الصين بعض الكميات، على نحو يماثل المعاملة التي تتلقاها الهند وكوريا الجنوبية".

وقال آلن: "قد تستخدم الولايات المتحدة الاستثناءات للمضي في التنفيذ، لكن تلك الاستثناءات لن تطبق إلى ما لا نهاية".