إيران: أنباء الاستثناءات الأمريكية من العقوبات تظهر احتياج السوق لنفط إيران

ونقل التلفزيون الرسمي عن علي كاردور نائب وزير النفط الإيراني، قوله: "إن الإعفاءات التي منحت لتلك الدول تظهر أن السوق بحاجة للنفط الإيراني وأنه لا يمكن سحبه من السوق… لا أعرف ما إذا كانت تلك الإعفاءات دائمة أم مؤقتة"، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال كلايتون آلن من هايت سيكيوريتيز في مذكرة، اليوم الجمعة: "نعتقد أن ترامب سيوافق على استيراد الصين بعض الكميات، على نحو يماثل المعاملة التي تتلقاها الهند وكوريا الجنوبية".
وقال آلن: "قد تستخدم الولايات المتحدة الاستثناءات للمضي في التنفيذ، لكن تلك الاستثناءات لن تطبق إلى ما لا نهاية".
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