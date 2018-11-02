إصابة شخصين في حادث طعن بالمقر الرئيسي لشركة "سوني" في لندن

أصيب شخصان في حادث طعن في المقر الرئيسي لشركة "سوني ميوزك" في وسط لندن، اليوم الجمعة.

وقالت "رويترز" إن ضباطا مسلحين حضروا إلى مسرح الحادث عند مقر فرع شركة "سوني ميوزيك" في بريطانيا والواقع بمنطقة كينزنغتون.

وذكرت شرطة العاصمة بأنه تم إبلاغها بوقوع حادث في شارع ديري نحو الساعة 1100 بتوقيت غرينتش. وأضافت أن شخصا اعتقل وأنها لا تتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي.

في سياق آخر، أصيب ثلاثة أشخاص، الأسبوع الماضي، في حادث دهس وقع بالقرب من مسجد وسط العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال أصيبوا عندما صدمت سيارة عدة أشخاص خارج مركز إسلامي شمالي لندن، وإنها تحقق في اشتباه في "جريمة كراهية"، وذلك بحسب وكالة "أسوشيتد برس".