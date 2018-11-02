عباس يرفض طلبا لنتنياهو

وأفادت القناة العبرية الثانية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض عروضا من رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإعادة فتح قنوات التواصل بين الطرفين.
ومن بين عروض نتنياهو، وفقًا للقناة، إقامة سلسلة مشاريع اقتصادية كبيرة، عبر أرغمان نفسه، بينها منطقة صناعية مشتركة، واستثمار الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط، أمام شاطىء قطاع غزة.
وأوردت القناة العبرية أن رئيس الشاباك عرض على عباس إقامة منطقة صناعية مشتركة ومشاريع لـتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وذلك في محاولة لتهدئة الأوضاع، بناء على توصيات وتحذيرات، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي آيزنكوت.
وأضافت القناة العبرية أن الجنرال أرغمان حاول إقناع مسؤولين فلسطينيين آخرين، غير عباس، في اجتماعات منفصلة، بأن سياسة مقاطعة إسرائيل لن تأتي بأية نتائج.
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