عباس يرفض طلبا لنتنياهو

قالت قناة عبرية إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، رفض طلبا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأفادت القناة العبرية الثانية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض عروضا من رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإعادة فتح قنوات التواصل بين الطرفين.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن نتنياهو أرسل رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، الجنرال نداف أرغمان، للاجتماع بعباس عدة مرات، خلال الأشهر القليلة الماضية، لإقناعه بالعمل على تهدئة الأوضاع، وإعادة التواصل، لكن الرئيس الفلسطيني رفض العروض الإسرائيلية.ومن بين عروض نتنياهو، وفقًا للقناة، إقامة سلسلة مشاريع اقتصادية كبيرة، عبر أرغمان نفسه، بينها منطقة صناعية مشتركة، واستثمار الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط، أمام شاطىء قطاع غزة.

وأوردت القناة العبرية أن رئيس الشاباك عرض على عباس إقامة منطقة صناعية مشتركة ومشاريع لـتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وذلك في محاولة لتهدئة الأوضاع، بناء على توصيات وتحذيرات، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي آيزنكوت.

وأضافت القناة العبرية أن الجنرال أرغمان حاول إقناع مسؤولين فلسطينيين آخرين، غير عباس، في اجتماعات منفصلة، بأن سياسة مقاطعة إسرائيل لن تأتي بأية نتائج.