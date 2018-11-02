مندوب إيران في الأمم المتحدة: الحظر الأمريكي أربك التجارة العالمية

قال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إن العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الدول، هي مؤشر على ضعف تفهمها للتعقيدات العالمية الراهنة وهي لم تضر شعبا فحسب، بل أربكت مصالح الدول والتجارة العالمية، أيضا.