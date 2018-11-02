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15:24 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    بيل غيتس

    مؤسسة بيل غيتس الخيرية تقطع علاقتها مع "مسك" ابن سلمان

    © AFP 2018 / JUSTIN TALLIS
    العالم
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    الموضوع:
    مستجدات في ملف مقتل الصحفي السعودي خاشقجي (78)
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    قرر رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، وزوجته ميليندا، تعليق تعاونها المستقبلي مع مؤسسة خيرية للشباب أسسها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول.

    وقالت متحدثة باسم مؤسسة بيل غيتس الخيرية، لصحيفة "وول ستريت جورنال": "إن جمال خاشقجي تعرض للخطف وقتل، وهو أمر مقلق للغاية، نحن نراقب الأحداث الجارية بقلق".

    جون سينا
    © AP Photo / Brandon Wade
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    ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن مؤسسة غيتس كانت تنوي في البداية إنفاق 5 ملايين دولار على تنفيذ مبادرة خيرية مع مؤسسة "مسك"، التي أسسها ولي العهد السعودي في عام 2011، تهدف إلى دعم المشاريع المبتكرة للشباب من مختلف البلدان في مجال الصحة والتنمية، ولكنها قررت الآن التوقف عن العمل معها.

    وبحسب ما ذكرته الصحيفة الأمريكية، فقد تمكن المتبرعون السعوديون من تلقي مليون ونصف دولار من مؤسسة "غيتس".

    ويوضح الموقع الإلكتروني لمؤسسة ولي العهد السعودي، أن شركات مثل "غوغل" و"تويتر"، بالإضافة إلى جامعة هارفارد، تتعاون مع "مسك"، ولم تحدد صحيفة "وول ستريت جورنال" ما إذا كانت مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية تخطط لمواصلة التعاون مع المؤسسة.

    وكان آخر مرة شوهد فيها جمال خاشقجي حيا، وهو يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول، وفي 19 أكتوبر، وبعد أكثر من أسبوعين، اعترفت السعودية بأن الصحفي قتل في مشاجرة بداخل القنصلية.

    وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

    وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

    الموضوع:
    مستجدات في ملف مقتل الصحفي السعودي خاشقجي (78)

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    الكلمات الدلالية:
    مقتل خاشقجي, أخبار, مايكروسوفت, محمد بن سلمان, جمال خاشقجي, بيل غيتس, السعودية, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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