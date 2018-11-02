السفير الروسي لدى اليمن: سنرحب بالتصريحات الأمريكية حول اليمن في حال تطابقت مع الأفعال

صرح السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، اليوم الجمعة، أن روسيا سترحب بالتصريحات الأمريكية حول وقف إطلاق النار في اليمن خلال 30 يوما، واستئناف المحادثات بين الحكومة والحوثيين برعاية الأمم المتحدة، في حال تطابقت التصريحات مع الأفعال.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير:" في حال بدأ زملاؤنا الأمريكيون والشركاء الغربيون الآخرون بالنظر إلى الوضع في اليمن واقعيا، فلا يمكن إلا الترحيب بذلك، لكن من القول إلى الفعل، كما هو معلوم، هناك مسافة ملموسة، سننتظر ونرى إذا ما كانت التصريحات المذكورة ستطبق على أرض الواقع".

© Sputnik . المكتب الإعلامي لوزير خارجية حكومة الإنقاذ اليمنية حكومة الإنقاذ تثمن موقف روسيا الرافض للحرب في اليمن

وردا على سؤال حول واقعية وقف إطلاق النار الكامل خلال 30 يوما المقبلة في اليمن ، قال ديدوشكين: "الصراع الدموي في اليمن يستمر منذ ما يقرب من 4 سنوات، خلال هذا الوقت تراكم العديد من التناقضات بين أطراف الصراع وانعدام الثقة، التنبؤ بشيء ما قد يكون أمراً غير حكيم هنا".

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الأعمال العسكرية المستمرة منذ حوالي 4 سنوات، حيث يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم أنه من المهم جدا، في الوقت الحالي، تأمين عمل ميناء الحديدة، بشكل مستدام، لإيصال المساعدات لليمنيين الذين تضرروا من الحرب وهم بأمس الحاجة إليها، مؤكدا إصرار روسيا على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لليمن.