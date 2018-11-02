السفير الروسي لدى اليمن: سنرحب بالتصريحات الأمريكية حول اليمن في حال تطابقت مع الأفعال

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير:" في حال بدأ زملاؤنا الأمريكيون والشركاء الغربيون الآخرون بالنظر إلى الوضع في اليمن واقعيا، فلا يمكن إلا الترحيب بذلك، لكن من القول إلى الفعل، كما هو معلوم، هناك مسافة ملموسة، سننتظر ونرى إذا ما كانت التصريحات المذكورة ستطبق على أرض الواقع".
ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الأعمال العسكرية المستمرة منذ حوالي 4 سنوات، حيث يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم أنه من المهم جدا، في الوقت الحالي، تأمين عمل ميناء الحديدة، بشكل مستدام، لإيصال المساعدات لليمنيين الذين تضرروا من الحرب وهم بأمس الحاجة إليها، مؤكدا إصرار روسيا على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لليمن.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)