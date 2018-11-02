إقالة الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من منصبه

أعفى مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الجمعة، يوري خاتشاتوريانوف، الأمين العام للمنظمة من منصبه، وعين نائبه، فاليري سينيريكوف، قائما بالأعمال.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع المنظمة: "وفقا للإجراء المتبع، تم الانتهاء من إجراءات الإقالة المبكرة للأمين العام للمنظمة وممثل جمهورية أرمينيا، يوري خاتشاتوريانوف، بمبادرة من الجانب الأرمني. وبقرار من مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، جرى إعفاء يوري خاتشاتوروف، من منصب الأمين العام للمنظمة".

© Sputnik . Evgenya Novozhenina الكرملين: بوتين وباشنيان يبحثان التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي

وأشار البيان إلى أن: "المجلس اتخذ قرارا بإقالة خاتشاتوريانوف من منصبه"، وتعيين نائبه فاليري سيميريكوف قائما بأعمال الأمين العام للمنظمة.

يذكر أن جهاز التحقيق الأرمني الخاص سبق واتهم الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، يوري خاتشاتوروف، بقلب نظام الحكم الدستوري في البلاد في إطار القضية الجنائية بشأن تفريق الاحتجاجات يوم 1 آذار/ مارس عام 2008.

وأصدرت محكمة يريفان قرارا بالإفراج عن خاتشاتوروف بكفالة، وأعلن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأرمنية تيغران بالايان، أن الطرف الأرمني اقترح إطلاق عملية استبدال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأن مشاورات مكثفة تجريها أرمينيا مع الشركاء بهذا الصدد.