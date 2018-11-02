خطيب الجمعة في طهران: عصر الغطرسة والعنجهية في طريقه للاندثار

قال خطيب الجمعة في طهران، آية الله محمد علي موحدي كرماني، إن عصر الغطرسة والعنجهية آخذ بالتراجع والزوال.

وأضاف خطيب الجمعة في طهران أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد معاقبة الدول التي تتقيد بسلطة القانون، وأن هذا الأسلوب له تداعياته على النظام العالمي، بحسب وكالة "إرنا".

© AP Photo / مندوب إيران في الأمم المتحدة: الحظر الأمريكي أربك التجارة العالمية

وأوضح موحدي كرماني في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة اليوم، في طهران، أن مصير وخاتمة كل ظالم ومتغطرس هي الفناء والفضيحة والزوال لا محالة، مضيفا أنهم يتصورون أن بمقدورهم إنهاء المقاومة، لكنهم سيأخذون هذا الحلم معهم إلى القبر بالتأكيد.وأكد خطيب الجمعة بطهران أن أمريكا تصبح مكروهة ومنعزلة يوما بعد يوم، موجها حديثه إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلا: "إن عصر الغطرسة والعنجهية آخذ بالاندثار، وأن الدول الأوروبية المتحالفة معك قد تعبت".

وأكد أن الاجتماع الثلاثي الذي ضم وزراء خارجية إيران وتركيا وأذربيجان، وعقد مؤخرا في تركيا، دعم موقف إيران من العقوبات الجائرة، وأكدوا أنهم سيواصلون تعاونهم مع طهران.