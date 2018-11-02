خطيب الجمعة في طهران: عصر الغطرسة والعنجهية في طريقه للاندثار

وأضاف خطيب الجمعة في طهران أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد معاقبة الدول التي تتقيد بسلطة القانون، وأن هذا الأسلوب له تداعياته على النظام العالمي، بحسب وكالة "إرنا".
وأكد خطيب الجمعة بطهران أن أمريكا تصبح مكروهة ومنعزلة يوما بعد يوم، موجها حديثه إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلا: "إن عصر الغطرسة والعنجهية آخذ بالاندثار، وأن الدول الأوروبية المتحالفة معك قد تعبت".
وأكد أن الاجتماع الثلاثي الذي ضم وزراء خارجية إيران وتركيا وأذربيجان، وعقد مؤخرا في تركيا، دعم موقف إيران من العقوبات الجائرة، وأكدوا أنهم سيواصلون تعاونهم مع طهران.
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