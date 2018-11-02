لقاء بوتين مع ترامب في باريس سيكون "قصيرا ومقتضبا"

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيكون اللقاء مطولا وشاملا خلال "العشرين"، أما في باريس فسيكون قصيرا ومقتضبا".
ويذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد في باريس يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسيكون قصيرا، على الأرجح.
هذا وأُعلن في ختام زيارة بولتون إلى موسكو، يومي 22-23 تشرين الأول/ أكتوبر، أن رئيسي البلدين سيجتمعان في باريس على هامش الاحتفالات بمناسبة مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى.
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