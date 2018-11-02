لقاء بوتين مع ترامب في باريس سيكون "قصيرا ومقتضبا"

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في باريس سيكون قصيرا، أما خلال قمة "العشرين" فسيكون شاملا.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيكون اللقاء مطولا وشاملا خلال "العشرين"، أما في باريس فسيكون قصيرا ومقتضبا".

Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ بولتون: ترامب سيكون سعيدا بلقاء بوتين في باريس

وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن التحضير لا يزال جاريا للاجتماع في بوينس آيرس، وأنه "من الصعب تحديد الموعد التقريبي للقاء، بل وحتى غير ممكن بعد".

ويذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد في باريس يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسيكون قصيرا، على الأرجح.

هذا وأُعلن في ختام زيارة بولتون إلى موسكو، يومي 22-23 تشرين الأول/ أكتوبر، أن رئيسي البلدين سيجتمعان في باريس على هامش الاحتفالات بمناسبة مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى.