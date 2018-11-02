عبر وسيط فرنسي... تحذير إسرائيلي شديد اللهجة للبنان

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الخميس، أن تل أبيب وجهت رسالة إلى بيروت، عبر وسيط فرنسي، تحثها على غلق منشآت خاصة بحزب الله في لبنان، تزعم أنها تستخدم لتصنيع صواريخ دقيقة التوجيه، محذرة من أنها قد تضطر للعمل بنفسها، حال لم تتخذ الدولة اللبنانية إجراءات في هذا الصدد.

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وأفادت الصحيفة العبرية أن نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيتان بن دافيد، طلب من مبعوث الرئيس الفرنسي، الذي زار مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة، يوم الإثنين الماضي، أن يبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه على الدولة اللبنانية غلق منشآت تابعة لـ"حزب الله".وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن تل أبيب أرسلت رسالة حادة إلى لبنان، خاصة لسعد الحريري، رئيس الوزراء، عبر الوسيط الفرنسي، بأنه إذا لم تعالج بيروت ملف منشآت "حزب الله"، بوسائل سياسية من خلال الحكومة في بيروت، سوف تعمل إسرائيل بنفسها.

وذكر مصدر دبلوماسي للصحيفة العبرية أن بن دافيد أبلغ المبعوث الفرنسي أن لدى إسرائيل سقف زمني لإنهاء هذا الملف، وأن تل أبيب على استعداد للانتظار لوضع حلول دبلوماسية لهذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن إيران تدعم "حزب الله" عبر بناء مصانع سرية للصواريخ الدقيقة، يمكنها أن تضرب العمق الإسرائيلي، وأن هذه الصواريخ قادرة على إصابة أهدافها بنسبة خطأ 10 أمتار فقط.