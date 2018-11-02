ترامب يعلن إنقاذه العالم من حرب نووية

أعلن الرئيس الأمريكي بتصريح أدلى به يوم الخميس الماضي في ولاية ميسوري، أن جهوده في حل مشكلة كوريا الشمالية أدت إلى إنقاذ العالم من حرب نووية.

© REUTERS / KCNA كوريا الشمالية تعلن أن الحرب النووية يمكن أن تبدأ في أية لحظة

وقال ترامب متحدثا عن نفسه واجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة، "لو لم يأت الشخص المناسب في الوقت المناسب، لكنا الآن في حرب نووية، لكننا بخير وسلام".

وأكد ترامب مرة أخرى، أن علاقته مع كيم جونغ أون "جيدة جدا".

هذا وعقدت قمة تاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 حزيران/ يونيو الماضي، وهو أول لقاء جمع بين رئيسي الدولتين، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية. وتوصل الجانبان إلى اتفاق ينص على أن بيونغ يانغ ستبذل جهودا من أجل تعزيز نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.