وزير: تركيا حصلت على إعفاء أمريكي من عقوبات إيران

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات لثماني دول تستورد النفط من إيران، حسب "رويترز".
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها بومبيو، على متن الطائرة، في ختام زيارته الأخيرة إلى تركيا، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أغسطس/ آب الماضي مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية.
وردت تركيا على القرار الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجا أمريكيا، وهذه النسبة تعادل 533 مليون دولار إضافي.
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