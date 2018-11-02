وزير: تركيا حصلت على إعفاء أمريكي من عقوبات إيران

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، إنه تم إبلاغ تركيا بالحصول على "إعفاء من عقوبات أمريكية على إيران".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات لثماني دول تستورد النفط من إيران، حسب "رويترز".

© AP Photo / Alex Brandon تركيا ترفع العقوبات عن وزيرين أمريكيين بعد اتخاذ واشنطن خطوة مماثلة

وألمح وزير الخارجية الأمريكي إلى احتمال رفع بلاده العقوبات التي فرضتها على تركيا، مؤخرا، على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برانسون.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها بومبيو، على متن الطائرة، في ختام زيارته الأخيرة إلى تركيا، وفقا لوكالة "الأناضول".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أغسطس/ آب الماضي مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية.

وردت تركيا على القرار الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجا أمريكيا، وهذه النسبة تعادل 533 مليون دولار إضافي.