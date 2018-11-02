مسؤول أمريكي يكشف الدور "المفيد جدا" الذي تقوم به السعودية بعد مقتل خاشقجي

كشف مسؤول أمريكي عن دور "مفيد جدا" تقوم به المملكة العربية السعودية حاليا.

© REUTERS / Carlos Barria الخزانة الأمريكية: نعتزم إدراج 700 شركة وفرد من إيران على قائمة العقوبات

قال بريان هوك، الممثل الأمريكي الخاص بشأن إيران، اليوم الجمعة، بينما تستعد واشنطن لإعادة فرض عقوبات على إيران، إن الولايات المتحدة تعتقد أن المعروض العالمي من النفط سيفوق الطلب العام المقبل وهو ما سيجعل من الأيسر على الدول خفض وارداتها من الخام الإيراني إلى الصفر.

وأبلغ بريان هوك، الصحفيين أن السعودية تقوم بدور "مفيد جدا" في تعزيز إمدادات النفط بينما تتحرك الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على طهران.

وقال إن السعودية "عزلت بنجاح النفط" عن القضايا السياسية الأوسع المرتبطة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.