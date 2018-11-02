إيطاليا تأمل بأن يسهم مؤتمر باليرمو في حلحلة الأزمة الليبية

عبر رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، عن أمله بأن يسهم مؤتمر باليرمو الإيطالية، المقرر في 12 و13 من الشهر الجاري في حلحلة الأزمة الليبية.

تونس — سبوتنيك. وقال كونتي الذي يزور تونس في مؤمر صحفي مشترك عقده برفقة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن احتضان باليرمو الإيطالية مؤتمرا دوليا دعيت له تونس وعدد من الدول والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، يستهدف البحث عن حل للأزمة الليبية في إطار الحوار الليبي- الليبي.

وأعلن كونتي عن وجود تطابق في وجهات النظر التونسية الإيطالية حول أهمية حلحلة الوضع الراهن والذي يبقى الحوار الليبي — الليبي أساسه الأمثل.

ووصل رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي إلى تونس، اليوم الجمعة، حيث تعد تونس البلد الأول في الضفة الجنوبية للمتوسط يزوره كونتي، منذ توليه منصب رئيس الحكومة الإيطالية، الذي يعتبر تونس تعد نموذجا في النجاح الديمقراطي.

وتعاني إيطاليا من أزمة تدفق المهاجرين القادمين من السواحل الليبية، فيما تعمل تونس على دفع عجلة الاستقرار في ليبيا بهدف تامين حدودها الشرقية مع ليبيا وفوضى السلاح وتسلل الإرهابيين إليها.

وكان وزير الخارجية التونسي، خميس جهيناوي، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن عقد اجتماع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر قريبا، يسبق مؤتمر باليرمو، ويخصص لمناقشة تطورات الأزمة الليبية، يدخل في إطار متابعة المبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي، قايد السبسي، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، لحل الأزمة في ليبيا.