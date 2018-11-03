ترامب لا يعرف عن ماذا سيتحدث مع بوتين في باريس

وجد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صعوبة في الإجابة عن سؤال عن ماذا سيتحدث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في باريس.

واشنطن — سبوتنيك. وردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول الموضوعات التي سيناقشها مع بوتين قال ترامب: "لا أدري ماذا أقول".

وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، الجمعة، أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في باريس سيكون قصيرا ومقتضبا، أما خلال قمة "العشرين" فسيكون شاملا.

وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن التحضير لا يزال جاريا للاجتماع في بوينس آيرس، وأنه "من الصعب تحديد الموعد التقريبي للقاء، بل وحتى غير ممكن بعد".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، قال في وقت سابق، إن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد في باريس يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسيكون قصيرا، على الأرجح.

جدير بالذكر أن، رئيسا الولايات المتحدة وروسيا سيلتقيا في باريس خلال مشاركتهما في مناسبة مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.