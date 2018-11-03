ترامب يلغي زيارته لكولومبيا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى زيارته لكولومبيا، مشيرا إلى أنه كان من المقرر خلال الزيارة مناقشة القضايا الأمنية والمشاكل الإقليمية ومكافحة الاتجار بالمخدرات.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev ترامب لا يعرف عن ماذا سيتحدث مع بوتين في باريس

واشنطن — سبوتنيك . وقال البيت الأبيض في بيان: "جدول الرئيس ترامب لا يسمح له بالسفر إلى كولومبيا في وقت لاحق من هذا الشهر".

وأضاف البيان، إن كولومبيا شريك للولايات المتحدة وتتعاونان في عدد من القضايا.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن في شهر آب/ أغسطس، أن ترامب يعتزم زيارة كولومبيا في تشرين الثاني/ نوفمبر. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الكولومبية في نهاية تشرين الأول / أكتوبر، أن الزيارة ستجري في 2 ديسمبر القادم.