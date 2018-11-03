إيران تبدأ تصنيع مقاتلة "كوثر" على نطاق واسع

كشف موقع إيراني مختص بشؤون الجيش والدفاع، اليوم السبت، أن إيران بدأت إنتاج طائرات مقاتلة من نوع "كوثر" المصممة محليا على نطاق واسع وشامل.

وقال وزير الدفاع، أمير حاتمي، للموقع الإيراني بمناسبة بدء إنتاج الطائرة "قريبا سيجري إنتاج العدد المطلوب من هذه الطائرة وستوضع في خدمة القوات الجوية الإيرانية".

وكانت المقاتلة "كوثر" المصنعة محليا قد أزيح الستار عنها في 22 أغسطس/ آب الماضي في يوم الصناعات الدفاعية بحضور الرئيس حسن روحاني.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد ذكرت أن "المقاتلة المتطورة، والتي تم إنتاجها من قبل المتخصصين في منظمة الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الإيرانية وإسناد القوات المسلحة، تتمتع بمواصفات مثل شبكات البيانات الرقمية العسكرية المتوافقة مع الجيل 4، وشاشات العرض الرقمية المتعددة الأغراض واستخدام الحاسوب للمحاسبات الباليستية، ورادار متطور متعدد المهام لتوجيه إطلاق النار ومنظومات الخرائط المتحركة الذكية، وغيرها من المواصفات الأخرى".