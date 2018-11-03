مسؤول بقناة بريطانية يعتذر بسبب ظهور "زي قاتل خاشقجي" (صورة)

اضطر أحد مدراء القناة التلفزيونية البريطانية "آي.تي.في" للاعتذار بعد أن ظهر في حفل مخصص لعيد الهالووين في زي مشابه للثياب التقليدية السعودية حاملا يد اصطناعية ملطخة بالدماء.

وحضر آصف الزبيري، البالغ 57 عاما العامل في مجال البرامج الترفيهية والكوميدية لقناة تلفزيونية، إلى عيد الهالووين في ثوب أبيض ملطخ بالسائل الأحمر، وحاملا يد اصطناعية.

وكان الزبيري مرتديا وشاحا أحمر على رأسه، يشبه غطاء الرأس السعودي التقليدي. ورأى الضيوف أن الزي عبارة عن إشارة إلى تورط المملكة العربية السعودية في قتل الصحفي جمال خاشقجي. ودعا البعض الزي "زي قاتل خاشقجي".

ITV boss Asif Zubairy apologises for controversial #Halloween costume mocking Jamal Khashoggi's death https://t.co/As65PqiABl pic.twitter.com/H0PFcioEgt — Daily Express (@Daily_Express) November 2, 2018

وأقيم حفل مع المشاهير المحليين مساء الأربعاء، في شمال لندن. في اليوم التالي، ظهرت صور الزي في وسائل الإعلام، مما أثار موجة من الانتقادات، واتهم ممثل القناة التلفزيونية بـ "عدم الاكتراث إلى حد مروع" ، والرئيس السابق للجنة المعنية بمراعاة المعايير في الحياة العامة أليستير غراهام، قال إن فعل الزبيري هو "فعل طائش من قبل شخص يتمتع بخبرة كبيرة".

ووجب على صاحب الزي الاعتذار، لكنه أصر أنه كان في حفلة خاصة كمدعو.

وقال الزبيري في بيان، يوم الجمعة:

أنا شخص عادي حضر حفلة خاصة، وأدرك أن زي الهالووين يمكن أن يسيء إلى بعض الناس، أعتذر عن ذلك.

وكانت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول، أعلنت، أن "جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا". وقالت النيابة إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله خنقا، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا أيضا".

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.