أمريكا تعتزم إلغاء مزايا تجارية لموريتانيا بسبب "السخرة"

وقال المكتب في بيان إن ترامب اتخذ هذا القرار، بعد تقرير الأهلية السنوي، الذي خلص إلى أن متطلبات قانون النمو والفرص في أفريقيا الذي يكفل إعفاء سلع معينة من الرسوم الجمركية لا تنطبق على موريتانيا، وفقا لرويترز.

وقال مساعد الممثل التجاري الأمريكي، سي.جيه. ماهوني: "ممارسات التشغيل القسري أو بالسخرة مثل العبودية المتوارثة لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف "نأمل أن تتعاون معنا موريتانيا للقضاء على السخرة والعبودية المتوارثة كي تستعيد أهليتها لقانون النمو والفرص في أفريقيا مستقبلا".