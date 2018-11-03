الخارجية الإيرانية: طهران لن تسمح لترامب أن يصل إلى أهدافه غير القانونية

أكدت طهران، اليوم السبت، قدرتها على تخطي العقوبات الأمريكية، والمقرر فرض حزمة جديدة منها غدا.

طهران- سبوتنيك وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، حول المرحلة الثانية من العقوبات، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على تخطي العقوبات من خلال تعاونها مع الدول الصديقة".

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يعلن عودة العقوبات على طريقة "لعبة العروش"

وأضاف البيان "إيران لن تسمح لنظام ترامب أن يصل إلى أهدافه غير القانونية من خلال اعتمادها على القدرات المحلية والدولية".

وكان ترامب قد أعلن إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن.

وقال الرئيس، في بيان نشره البيت الأبيض، "نحث النظام الإيراني للتخلي عن طموحاته النووية وتغيير سلوكه المدمر واحترام حقوق شعبه والعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. نسعى للتعاون مع حلفائنا وشركائنا في هذه الجهود".

وأضاف "الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر شمولا مع إيران من شأنه أن يعرقل طريقها بشكل دائم إلى الأسلحة النووية… لحين تلك اللحظة عقوباتنا التاريخية ستنفذ بالكامل".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول، اعتبارا من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.