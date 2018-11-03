قناة عبرية: هل يعلم ترامب بلقاءات نتنياهو السرية مع دول الخليج

قالت قناة عبرية إن الإدارة الأمريكية لم تعلم شيئا عن زيارة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي لعمان.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس، الجمعة، بأن الإدارة الأمريكية لم تعلم شيئا عن زيارة نتنياهو لعمان، وبأن الزيارة تمت دون أي تنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

© REUTERS / HANDOUT بعد عمان... دولة خليجية أخرى في أجندة نتنياهو

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو لم يجر أي تنسيق مع الإدارة الأمريكية حيال زيارته لعمان، وبأن السفير الأمريكي في عمان نفسه علم بالزيارة من وسائل الإعلام العربية والأجنبية دون إطلاعه على أي تفاصيل مسبقة.

وأفادت القناة العبرية بأن زيارة نتنياهو لم ولن تكون الزيارة الرسمية الإسرائيلية الأخيرة لعمان، إنما سيزورها يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات والطاقة الأسبوع القادم، للاشتراك في مؤتمر دولي حول الطاقة في مسقط.