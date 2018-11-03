خامنئي: أمريكا انهزمت في تحديها مع إيران طيلة 40 عاما

أعلن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، أن الولايات المتحدة الأمريكية انهزمت في تحدياتها أمام إيران طيلة 40 عاما، مؤكدا أن قدرات الولايات المتحدة في طريقها إلى الزوال.