وفاة مكتشف جاكي شان وبروس لي

توفي المنتج الأسطوري، رايموند تشو في هونغ كونغ عن عمر يناهز 91 عاما.

وأشارت وكالة أنباء "أسوشيتد بريس"، أن رايموند هو من فتح السينما العالمية للممثلين جاكي شان وبروس لي.

وقال وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، إدوارد ياو، في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني:

إن تشو ساعد في جمع مجموعة كاملة من الفنانين الموهوبين في هونغ كونغ وجلبهم إلى الساحة الدولية.

وقام المنتج في لوحاته بتشهير الكونغ فو، ومن الأفلام المشهورة التي أنتجها، الجزء الثاني من فلم "درع الإله" وفلم "عملية كوندور".

يذكر أن رايموند تشو، هو المنتج التنفيذي لثلاثة أجزاء من مسلسل "سلاحف النينجا" الذي أنتج في التسعينات.