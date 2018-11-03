الخارجية الإيرانية: قادرون على تخطي العقوبات الأمريكية بالتعاون مع الدول الصديقة

أكدت طهران قدرتها على تجاوز آثار العقوبات الأمريكية، والمقرر فرض حزمة جديدة منها الاثنين المقبل، من خلال تعاونها مع الدول الصديقة واعتمادها على القدرات المحلية والدولية.

طهران — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، حول المرحلة الثانية من العقوبات "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على تخطي العقوبات من خلال تعاونها مع الدول الصديقة".

© Sputnik . Maxim Blinov الخارجية الروسية: موسكو تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

وأضاف البيان "إيران لن تسمح لنظام ترامب أن يصل إلى أهدافه غير القانونية من خلال اعتمادها على القدرات المحلية والدولية".

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي.

الحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول، اعتبارا من بعد غد الاثنين، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.