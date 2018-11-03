إحياء الذكرة السنوية لأول كائن حي فتح أبواب الفضاء (صور)

تحي روسيا ذكرى الـ61 لكلب "لايكا"، وهو أول كائن حي تم إرساله إلى الفضاء في العالم 4 نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1957.

وقام المواطنون الروس بتسمية الكلب "بالأكثر وحدة والأشد تعاسة في العالم"، ولكنه خدم العالم بأكمله، فرحلته الأولى فتحت أبواب الفضاء للإنسان.

وأطلق القمر الصناعي "سبوتنيك — 2"، عام 1957 وعلى متنه لايكا، إلى مدار الأرض.

© Sputnik . РИА Новости لايكا قبل إطلاقها إلى الفضاء سنة 1957

وكان الغرض من هذا الإطلاق هو تحديد إمكانية وجود كائنات حية على ارتفاع يصل إلى 100-110 كيلومترًا، يتبعه طرد ونزول بالمظلة، لكن للأسف، عاش الكلب لساعات قليلة فقط ونفق جراء ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الإجهاد.

© Sputnik . Алексей Никольский تمثال تذكاري للايكا أمام وزارة الدفاع الروسية

وأما بالنسبة للقمر الصناعي "سبوتنيك — 2"، فقد أجرى 2570 دورة حور الأرض، ثم احترق في الغلاف الجوي بتاريخ 4 أبريل/نيسان عام 1958.