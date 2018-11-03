إحياء الذكرة السنوية لأول كائن حي فتح أبواب الفضاء (صور)

وقام المواطنون الروس بتسمية الكلب "بالأكثر وحدة والأشد تعاسة في العالم"، ولكنه خدم العالم بأكمله، فرحلته الأولى فتحت أبواب الفضاء للإنسان.
وأطلق القمر الصناعي "سبوتنيك — 2"، عام 1957 وعلى متنه لايكا، إلى مدار الأرض.
وكان الغرض من هذا الإطلاق هو تحديد إمكانية وجود كائنات حية على ارتفاع يصل إلى 100-110 كيلومترًا، يتبعه طرد ونزول بالمظلة، لكن للأسف، عاش الكلب لساعات قليلة فقط ونفق جراء ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الإجهاد.
وأما بالنسبة للقمر الصناعي "سبوتنيك — 2"، فقد أجرى 2570 دورة حور الأرض، ثم احترق في الغلاف الجوي بتاريخ 4 أبريل/نيسان عام 1958.
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