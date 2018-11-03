الرئيس الأوكراني: نعول على مساعدة تركيا بإعادة البنية التحتية في دونباس

موسكو — سبوتنيك. وقال الرئيس الأوكراني:"لقد اعتمدنا مشروعًا جديدًا مع وكالة التعاون والتنسيق التركية. وسيتم من خلاله تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في دونباس، ونأمل أن تساعد تركيا بهذا الصدد".
ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام.
ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.
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