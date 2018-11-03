الرئيس الأوكراني: نعول على مساعدة تركيا بإعادة البنية التحتية في دونباس

أكد الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، اليوم السبت، بعد لقاءه نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن كييف تعول على دعم أنقرة بإعادة البنية التحتية في دونباس.

موسكو — سبوتنيك. وقال الرئيس الأوكراني:"لقد اعتمدنا مشروعًا جديدًا مع وكالة التعاون والتنسيق التركية. وسيتم من خلاله تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في دونباس، ونأمل أن تساعد تركيا بهذا الصدد".

© Sputnik . Nancy Sisil مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الانتخابات في دونباس لا تنتهك اتفاقات مينسك

وأشار بوروشينكو إلى أنه أعطي التعليمات اللازمة لتوقيع أتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن اجتماع المجلس الاستراتيجي "التركي-الأوكراني" رفيع المستوى كان مثير جدا.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.