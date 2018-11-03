نتنياهو: العقوبات الأمريكية على إيران خطوة تاريخية

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إعادة العمل بالعقوبات الأميركية على إيران على خلفية النشاط النووي للأخيرة بأنه أمر تاريخي، مشيرا إلى ظهور أثرها على سعر العملة الإيرانية.

القدس — سبوتنيك. ونقلت قناة "آي 24" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في بيان، "شكرا لـ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهذه الخطوة التاريخية"، مضيفا أن "آثار العقوبات الأمريكية الأولية ظهر بالفعل مع تدني سعر الريال".



© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يعلن عودة العقوبات على طريقة "لعبة العروش"

وكان نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، أعلن فيها عودة العقوبات الاقتصادية ضد إيران، وذلك بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي قبل عدة أشهر.

واقتبس الرئيس الأمريكي الجملة الشهيرة من مسلسل "لعبة العروش"، للروائي الأمريكي جورج أر أر مارتن، التي تقول "الشتاء قادم" وحولها الرئيس لـ"العقوبات قادمة".

وتشير جملة "الشتاء قادم" في المسلسل الملحمي إلى عودة "السائرون البيض"، وهي وحوش خيالية قد تقضي على الجنس البشري كله، ضمن أحداث المسلسل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.

وبدأت أمريكا تطبيق الحزمة الأولى من إجراءات حظرها على إيران ومن المقرر أن تنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما ستطبق الحزمة الثانية يوم 5 نزفمبر/تشرين الثاني الحالي.