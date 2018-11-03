بعد تحطم طائرته... جنازة مالك ليستر سيتي في تايلند وتكريم ملكي

ووفقا لـرويترز"، أقيمت الجنازة في أحد معابد بانكوك اليوم السبت، بعد أن كان قد توفي إثر تحطم طائرته الهليكوبتر الأسبوع الماضي.

وتوفي فيكاي (60 عاما) يوم السبت الماضي ومعه أربعة آخرون إثر حادث تحطم طائرته الهليكوبتر خارج استاد "كينغ باور" في مدينة ليستر الإنجليزية بعد مبارة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك في الجنازة، التي لم يسمح للجمهور ووسائل الإعلام بحضورها، أقارب فيكاي وأصدقاؤه وسياسيون تايلانديون كبار ومسؤولون في مجال كرة القدم.

وبدأت المراسم بطقوس الغسل البوذية باستخدام مياه ملكية وجرة ثمانية الأضلاع قدمها الملك ماها فاجيرألونجكورن تكريما للملياردير الراحل. وسوف تستمر طقوس لتلاوة صلوت سبعة أيام.

واعتاد ملوك تايلاند منح هذا التكريم في جنازات كبار مسؤولي الدولة أو المواطنين الذين كرسوا حياتهم من أجل خير البلاد.

وسيسافر المهاجم جيمي فاردي وزملاؤه في فريق ليستر سيتي إلى تايلاند لحضور الجنازة عقب مباراة الفريق اليوم السبت أمام منافسهم كارديف سيتي.