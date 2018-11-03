الجيش الأمريكي يعتذر للسعودية

اعتذرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم السبت، إلى الملكة العربية السعودية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقدمت القيادة المركزية الأمريكية للمملكة العربية السعودية اعتذارا رسميا على خلفية نشرها كتيبا ترحيبيا (دليل عسكري)، تم توزيعه على المستشارين العسكريين الأمريكيين في المملكة، والذي أساء لمواطني منطقة الخليج العربي.

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وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن قسما من الكتيب بعنوان "الناس والسكان"، وصف السعوديين بأنهم "مؤلفون بشكل رئيسي من أحفاد القبائل الأصلية التي سكنت شبه الجزيرة منذ عصور ما قبل التاريخ مع خليط لاحق من "الدم الزنجي" من العبيد الذين قدموا من إفريقيا".

هذا وتم سحب الكتيب المؤلف من 69 صفحة من الإنترنت، بعد ما نشر في يونيو لصالح بعثة الولايات المتحدة للتدريب العسكري إلى المملكة العربية السعودية، وهي قوة صغيرة تضم 140 مستشارا عسكريا لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الرياض.

وأضافت الصحيفة، أن القيادة المركزية الأمريكية أفادت بأنها ستراجع وثائق أخرى منشورة على موقعها الإلكتروني للتأكد من حذف عبارة "زنجي".

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية، بيل أوربان، "إن المسئولين العسكريين يقومون بـ "مراجعة داخلية لعمليات النشر لدينا، ويقومون بإجراء مسح للمواد المنشورة سابقا لضمان عدم وجود حالات أخرى من المواد غير الملائمة على موقعنا على الإنترنت".

وقال أوربان: "إننا نأسف لنشر مواد غير لائقة في موقعنا على الإنترنت دون مراجعة دقيقة"، وأضاف أنه يعتذر لأي شخص طالته الإساءة.

وقال مسؤول عسكري آخر إنه ربما تم طبع اللغة من نسخ قديمة من الكتيب، ولم يتم ضبطها عندما تم لصقها في الوثيقة المحدثة على موقع القيادة على الإنترنت.

وجاء اعتذار الجيش الأمريكي بعد أن أشار حسن منهج، وهو فنان كوميدي، إلى اللغة الهجومية في عرضه على "نتفليكس"، ونقلته صحيفة "ستارز أند سترايبس" في وقت سابق يوم الخميس.

وشملت أجزاء أخرى من الكتيب اللغة التي تم تحديثها من الإصدارات السابقة، بما في ذلك المعلومات حول شبكات الإنترنت، وسرعة تدفق البيانات، وتتحدث أجزاء أخرى من الكتاب عن المناخ والاقتصاد في المملكة العربية السعودية ، فضلا عن العادات واالتقاليد.