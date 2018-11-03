واشنطن ترحب بوصول المساعدات لمخيم الركبان في التنف وتشيد بدور روسيا

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان للناطقة باسمها، هيذر نوييرت، "نرحب بالأخبار حول تمكن الأمم المتحدة، أخيرا، من إيصال مساعدات لمخيم الركبان من دمشق"، مضيفة أن وصول تلك المساعدات "جاء بعد أشهر من الضغط من جانب الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي على النظام السوري".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم السبت، أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتأمين طريق القافلة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من دمشق إلى مخيم الركبان.
وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الفريق فلاديمير سافتشينكو: "قمنا من جانبنا بتنفيذ جميع المهام، بشأن ضمان أمن القافلة الإنسانية".
وأشار سافتشينكو إلى أن موسكو ودمشق ناشدا مرارا السلطات الأمريكية للمساعدة في تقديم المساعدة للاجئين في المخيم، مؤكدا عقد عدة اجتماعات مع موظفي الأمم المتحدة ومع ممثلي الولايات المتحدة بهذا الصدد، وأخيرا تم التوصل إلى صيغة لنقل القافلة.
وطلب نائب مستشار الأمن للأمم المتحدة لشؤون الأمن في سوريا روبرت مارينوفيتش، من السلطات الروسية تأمين طريق القافلة وقد تم تأمين القافلة جويا من قبل القوات الجوية الروسية باستخدام مروحيات من طراز "مي-8" ومي-24.
وتتألف القافلة من 100 سيارة، من شاحنات وسيارات إسعاف وسيارات مدرعة مرافقة، ويصل حجم المساعدات الإنسانية إلى نحو 450 طن من المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)