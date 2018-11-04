نائبة رئيس الأوروغواي: الاتفاق بين روسيا والـ"ميركوسور" سيكون رائعا

أعلنت نائبة رئيس الأوروغواي لوسيا توبولانسكي، أن الاتفاق بين روسيا والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور)، إذا تم، سيكون رائعا.

مونتيفيديو — سبوتنيك. وقالت نائبة رئيس الأوروغواي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد 4 نوفمبر / تشرين الأول الجاري: "منذ سنوات عديدة، كانت أوروغواي تتعاون مع روسيا، وأعتقد أن هذه العلاقة محورية ليس فقط بالنسبة لبلدنا، ولكن أيضا بالنسبة للمنطقة، فإن الاتفاق بين روسيا والميركوسور، إذا ما تم، سيكون رائعا".

© AP Photo / روسيا ترفض نشر أمريكا للدرع الصاروخية في كوريا الجنوبية

وأضافت توبولانسكي، أنه على الرغم من أن ميركوسور لا يوجد لديه اتفاق مع روسيا ، فالتوقيع على الاتفاق لا ينبغي استبعاده، لأنه كلما كانت هناك إمكانيات أكثر، كلما كان الوضع أكثر ملاءمة، مؤكدة على أنه لا يجب أن نهمل أي احتمالات.

وتابعت توبولانسكي: "عظمة روسيا المذهلة توفر العديد من الفرص لأوروغواي، فأنا أود أن استقل قطار خط سكك حديد سيبيريا وأعبر الطريق بأكمله، لأنه يصل تقريبا إلى قارتنا".

يذكر، أن السوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور"، تم تأسيسه عام 1991، وهي تجمع اقتصادي يضم كلا من الأرجنتين والأوروغواي والبرازيل وباراغواي.

وانضمت فنزويلا إلى هذه المجموعة التكاملية عام 2013. ولدى أعضاء ميركوسور سوق مشتركة واتحاد جمركي.

وأعلن رئيس مجلس الدوما الروسي إيفان ميلنيكوف، في وقت سابق، أنه وخلال لقائه مع توبولانسكي، خلال قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، تمت مناقشة بعض جوانب التعاون الثنائي، بما في ذلك المساعدة في استعادة القصر التشريعي في أوروغواي.