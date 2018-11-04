زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الصين

أعلن مركز الزلازل الصيني، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، وقع في منطقة شينغ يانغ في شمال غرب الصين.

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi متى وأين سيحدث الزلزال الأقوى في هذا القرن

ووفقا للمركز، تم تسجيل الهزات، اليوم الأحد، عند 5:36 بالتوقيت المحلي (0.36 بتوقيت موسكو).

وحدث مركز الزلزال في مدينة ارتوش في منطقة كيزيلسو- قرغيزستان المتمتعة بالحكم الذاتي على عمق 22 كيلومترا.

ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.