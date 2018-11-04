ميلانيا توجه رسالة للشعب الأمريكي بشأن ترامب

ووفقا لقناة "NBC News"، دعت ميلانيا الشعب الأمريكي لإثبات أن وسائل الإعلام والديمقراطيين ليسوا على صواب من خلال مشاركتهم في الانتخابات القادمة.
وأضافت ميلانيا، "يجب أن ننتصر معا في هذه المعركة. أنا أتوجه برجاء لكم ولجميع الأمريكيين في كل أنحاء البلاد، بأن يعبروا بأنفسهم عن تأييدهم وأن يساعدوا في إثبات أن الديمقراطيين ووسائل الإعلام ليسوا على صواب".
يذكر أن انتخابات الكونغرس الأمريكي ستعقد في 6 نوفمبر الجاري. حيث سيتم إعادة انتخاب مجلس النواب (435 عضوا) وحوالي ثلث أعضاء مجلس الشيوخ (35 من أصل 100 عضو).
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