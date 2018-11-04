المسلح الذي هاجم صالة يوغا في فلوريدا سبق اتهامه بالتحرش

قالت الشرطة إن المسلح الذي قتل امرأتين وأصاب خمسة آخرين في صالة لليوغا بولاية فلوريدا الأمريكية قبل انتحاره سبق اتهامه بالتحرش بفتيات.

وقالت السلطات إنها لا تعرف سبب إطلاق سكوت بيرل(40 عاما) النار بعد ظهر يوم الجمعة بعد أن تظاهر بأنه يريد الانضمام إلى دروس تعلم اليوجا في صالة هوت يوجا في تالاهاسي.

© AP Photo / Mark Schiefelbein الصين: حريق في صالة موسيقية يودي بحياة 18 شخصا

ويتحرى مفتشو الشرطة عن أي صلات بينه وبين الضحايا.

وقالت السلطات أن المرأتين اللتين لقيتا حتفهما طالبة جامعية عمرها 21 عاما وعضوة في هيئة التدريس بجامعة ولاية فلوريدا عمرها 61 عاما.

وقالت الشرطة إن بيرل خريج جامعة ولاية فلوريدا وخدم في الجيش وإن السلطات في منطقة تالاهاسي استدعته أكثر من مرة "فيما يتعلق بالتحرش بفتيات". وقالت الشرطة في بيان إن بيرل كان ينزل في فندق محلي وقت الهجوم وإن المحققين فتشوا أيضا منزله في ديلتونا بولاية فلوريدا على بعد أكثر من 322 كيلومترا جنوب شرقي تالاهاسي.

وقالت صحيفة أن سجلات الشرطة أظهرت أنه اعتقل عامي 2012 و2016 بتهمة التحرش بنساء. ورفضت القضيتان.