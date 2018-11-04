إندونيسيا تمد عملية البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة وصندوقها الأسود الثاني

وقال محمد سياوجي، رئيس وكالة البحث والإنقاذ، في مؤتمر صحفي: "قررنا مد (البحث) لثلاثة أيام"، وفقا لرويترز.
وحتى اليوم الأحد، جرى نقل 105 من أكياس حفظ الجثث، وقليل منها يحوي جثثا سليمة، من الموقع وتسليمها إلى الشرطة لإجراء فحوص الطب الشرعي عليها، وتحددت هوية سبع من الضحايا فقط.
وقال سياوجي: "أنا متأكد أن العدد سيزيد".
وتعطي وكالة البحث والإنقاذ أولوية لانتشال رفات القتلى ومسجل الصوت في مقرة القيادة، وهو الصندوق الأسود الثاني من الطائرة الجديدة تقريبا من طراز "بوينغ 737 ماكس"، والتي سقطت في البحر في وقت مبكر يوم الإثنين بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا.
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