إندونيسيا تمد عملية البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة وصندوقها الأسود الثاني

وقال محمد سياوجي، رئيس وكالة البحث والإنقاذ، في مؤتمر صحفي: "قررنا مد (البحث) لثلاثة أيام"، وفقا لرويترز.

© Sputnik . Alexey Malgavko مصرع غواص خلال البحث عن حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة

وأضاف أن القرار استند إلى تقييم وملاحظة لموقع سقوط الطائرة، مشيرا إلى أنه لم يجر بعد انتشال رفات الكثير من الضحايا.

وحتى اليوم الأحد، جرى نقل 105 من أكياس حفظ الجثث، وقليل منها يحوي جثثا سليمة، من الموقع وتسليمها إلى الشرطة لإجراء فحوص الطب الشرعي عليها، وتحددت هوية سبع من الضحايا فقط.

وقال سياوجي: "أنا متأكد أن العدد سيزيد".

وتعطي وكالة البحث والإنقاذ أولوية لانتشال رفات القتلى ومسجل الصوت في مقرة القيادة، وهو الصندوق الأسود الثاني من الطائرة الجديدة تقريبا من طراز "بوينغ 737 ماكس"، والتي سقطت في البحر في وقت مبكر يوم الإثنين بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا.