سقوط نيزك في الولايات المتحدة (فيديو)

وفقا لقناة KARK-TV، فإن الجسم السماوي حلق فوق الولاية في وقت متأخر من مساء 2 نوفمبر/تشرين الثاني. ويظهر في الفيديو أن النيزك مصحوب بضوء ساطع.

وأشارت القناة التلفزيونية، إلى أنه على الأرجح، في الفيديو نيزك سقط بفعل الجاذبية الأرضية واشتعلت فيه النيران، عندما دخل الغلاف الجوي للأرض.

ووفقا للقناة، إن النيزك جزء من زخة النيازك السنوية تاوريد.