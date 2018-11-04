خبير: آلية الاتحاد الأوروبي في إيران قد تشمل نظام المقايضة

واشنطن — سبوتنيك. وقال مالي في حديث لوكالة "سبوتنيك":

حسب ما أفهم، سيكون ذلك مزيج من قناة مالية موازية ونظام المقايضة. دون الدخول في التفاصيل التقنية، المهم هو امتلاك آلية غير معرضة للعقوبات الأمريكية.

© Sputnik . Vladimir Vedorenko أمريكا تستثني بلدا عربيا من عقوبات واشنطن ضد إيران

وأضاف قائلا: "هذه الآلية لا تتضمن منظمات وأموال أو كل ما يمس النظام المالي الأمريكي، إنهم على نوع من النظام المالي الموازي والمقايضة، ستحصلون على البضائع مقابل النفط، وشيء من ذلك، يعمل عبر دول ثالثة مثل روسيا وشيء آخر يمكن أن يكون مجرد قناة مالية مستقلة أو لا تمس الدولار الأمريكي".

وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا وإيران، قد أعلنت في بيان مشترك عقب لقاء وزاري على هامش أعمال الأمم المتحدة، أن الاتحاد الأوروبي سيضع آلية مالية لأغراض خاصة، للالتفاف على العقوبات الأمريكية في التعاملات التجارية مع إيران.