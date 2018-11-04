لأول مرة منذ 19 عاما...أوكرانيا تستخدم منظومة "إس-300" (فيديو)

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا فيكتور موجينكو في الفيسبوك: "إن إطلاق النار من نظام الدفاع الجوي نفذ خلال تدريبات في منطقة خيرسون. وكانت الاختبارات ناجحة وأصابت المنظومات الهدفين المحددين".

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عنه قوله: "نتائج إطلاق الصواريخ أكدت قدرتنا على زيادة كبيرة في قوة القتال في أقصر وقت ممكن".

وأضاف موجينكو أن الإطلاق الناجح لأنظمة الدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة المدى وكذلك اختبار أنظمة التحكم يفتح آفاقا لمزيد من إنتاجات المجمع الصناعي الدفاعي الأوكراني.

وتجري المناورات الصاروخية في أوكرانية في الفترة ما بين 1 —4 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبقيت أنظمة الدفاع الجوي "إس-300" في أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.