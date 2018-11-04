إقليم كاليدونيا الجديدة يرفض الانفصال عن فرنسا بأصوات 59.5% من السكان

صوت سكان إقليم كاليدونيا الجديدة التابع لفرنسا، اليوم الأحد، خلال استفتاء شعبي لصالح بقاء أرخبيلهم جزءا من الأراضي الفرنسية وذلك بعد أن تم فرز 70% من الأصوات.

فرنسا- سبوتنيك وبحسب السلطات المحلية، ووفقا لنتائج أولية، فقد صوت 59.5% من سكان كاليدونيا الجديدة بكلمة "لا" للإجابة على السؤال "هل تريدون لكاليدونيا الجديدة أن تصبح مستقلة ولها السيادة التامة؟".

وذكرت وسائل الإعلام المحلي أن نسبة المشاركة وصلت لـ73.68%، وتجدر الإشارة إلى أن عدد السكان المسجلين على لوائح التصويت بلغ 174154 شخصا موزعين على 284 مركز اقتراع.

via @PerilofAfrica Early results show New Caledonia votes to remain part of France https://t.co/AkLZuuP3Hq pic.twitter.com/SkmLZ9Kl2O — MarthaLeah Nangalama (@mlnangalama) November 4, 2018

​وينتظر سكان كاليدونيا الجديدة هذا الاستفتاء منذ 30 عاما لتقرير مصيرهم في البقاء أم الانفصال عن فرنسا.

ويعد أرخبيل كاليدونيا الجديدة إقليما خاصا تابعا لفرنسا يقع في جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد 1210 كم إلى الشرق من أستراليا وعلى بعد 16136 كم من فرنسا.

وتبلغ مساحة أراضي كاليدونيا الجديدة 18576 كيلومترا مربعا، أما عدد سكانها فيبلغ 268767 نسمة وفقا لتعداد أغسطس 2014.

ويتألف سكان كاليدونيا الجديدة من مزيج من شعب الكاناك وهم السكان الأصليون، بالإضافة لسكان من أصول أوروبية وسكان من جنوب شرق آسيا إلى جانب أقليات أخرى.