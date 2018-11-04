كندا تفتح أبوابها للهجرة مطلع 2019

تعتزم كندا تطوير نظام الهجرة لها باستقبالها لـ40 ألف مهاجر إضافي سنويا، بدء من العام القادم وحتى 2021.

وكشف وزير الهجرة الكندي، أحمد حسين عن خطة بلاده لرفع أعداد المهاجرين من 310 ألف مهاجر سنويا الى 350 ألف مهاجر خلال السنوات الثلاث القادمة، بحسب مانقل موقع "CTVNEWS".

© REUTERS / Chris Helgren كندا تسهل اللجوء السياسي لأربع دول بينهم دولتان عربيتان

فبحسب ماقال الوزير فإن البلاد تعاني من ارتفاع معدلات كبار السن، وهناك حاجة ماسة للمهاجرين ضمن برنامج اقتصادي.

وقال حسين، بأن هذا القرار سيجعل كندا من بين المنافسين في السوق العالمية طلبا لليد العاملة المختصة.

وأكد الوزير على أن نظام الهجرة سيكون محددا ومرتبطا بحاجة المدن والمناطق لليد العاملة ونوعيتها، وستكون على مراحل بشكل يتوافق مع حجم التمويل اللازم.

وتأتي تصريحات الوزير الكندي، بعد الكشف عن خطة حكومية جديدة تهدف لرفع معدلات الهجرة على أساس عدد من السنوات.

ورفعت الحكومة الحالية تمويل خدمات إعادة التوطين للوافدين الجدد بنسبة 30% منذ تولي رئيس الوزراء جاستن ترودو منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.