برلماني روسي: تصريحات الناتو بشأن روسيا تهدف لزيادة تمويل الحلف

موسكو — سبوتنيك. وقال موروزوف، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: "مثل هذه التصريحات لها هدفان، الأول إعطاء إشارة للعالم بأسره بأن روسيا عدوانية ويمكنها بدء حرب حقيقية في أوروبا. أي تصعيد الخوف".
والسبب الثاني بحسب موروزوف، هو إخبار الأوربيين أنهم غير محميين أمام "المعتدي المحتمل"، وأنه يجب دفع ثمن "الأمن".
وكان بروكس قد صرح في حديث لمجلة "ديفينس نيوز"، أنه في حال صدام الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف مع روسيا، فإنها ستواجه مشاكل لوجستية، مشددا على ضرورة زيادة القدرة الاستيعابية للموانئ وإيجاد طرق تستحمل أوزان الآليات العسكرية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)