برلماني روسي: تصريحات الناتو بشأن روسيا تهدف لزيادة تمويل الحلف

رأى عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الخارجية، أوليغ موروزوف، أن تصريحات رئيس الأركان الدولي بحلف الناتو، يان بروكس، عن احتمال النزاع مع روسيا، تهدف لإثارة الهلع لدى الأوربيين وبالنتيجة، زيادة تمويل الحلف.

موسكو — سبوتنيك. وقال موروزوف، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: "مثل هذه التصريحات لها هدفان، الأول إعطاء إشارة للعالم بأسره بأن روسيا عدوانية ويمكنها بدء حرب حقيقية في أوروبا. أي تصعيد الخوف".

© Sputnik . Vladimir Rodionov محادثات نادرة بين روسيا و"الناتو" حول التدريبات العسكرية ومعاهدة الصواريخ

والسبب الثاني بحسب موروزوف، هو إخبار الأوربيين أنهم غير محميين أمام "المعتدي المحتمل"، وأنه يجب دفع ثمن "الأمن".

وكان بروكس قد صرح في حديث لمجلة "ديفينس نيوز"، أنه في حال صدام الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف مع روسيا، فإنها ستواجه مشاكل لوجستية، مشددا على ضرورة زيادة القدرة الاستيعابية للموانئ وإيجاد طرق تستحمل أوزان الآليات العسكرية.