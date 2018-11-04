الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريبات بمشاركة أمريكية وأوروبية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، انطلاق تدريبات طيران بمشاركة أمريكية وأوروبية تحاكي سيناريوهات تشمل أعمال الإغاثة ومواجهة التهديدات.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تليغرام: "انطلق اليوم، الأحد، تمرينان عسكريان هما سكاي إينجلز وعلم أزرق أبيض، واللذان سينتهيان يوم الخميس 15 نوفمبر/ تشرين الثاني".

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وأوضح البيان "تمرين سكاي إينجلز الدولي يحاكي سيناريوهات إغاثة وإنقاذ حديثة، وفي إطاره ستلاحظ تحركات لوسائل طيران في جنوب ووسط البلاد. الحديث عن تمرين إغاثة دولي واسع النطاق، وهو الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد. للتمرين أهمية استراتيجية كبيرة، وتأثير كبير على سلاح الجو، وجيش الدفاع، ودولة إسرائيل ".

وأوضح أدرعي أن "هذا العام يشترك ويراقب التمرين نحو ست دول، من بينها الولايات المتحدة، وإيطاليا، وكرواتيا، وتشيكيا، وكندا وهولندا".

وأتم "تمرين علم (أزرق-أبيض) هو تمرين واسع لكافة طواقم سلاح الجو. وهو تمرين ذو جودة عالية، يحاكي الطيران ضد تهديدات متقدمة، ويمكن التعاون بين كافة الطواقم في سلاح الجو للحفاظ على حرية العمل الجوي، والتفوق الجوي الإسرائيلي. في إطار التمرين ستُلاحَظ حركة ناشطة لوسائل طيران جنوب البلاد".