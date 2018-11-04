إردوغان: لن نسمح بالتنقيب عن الغاز في المياه التركية أو شمال قبرص

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تسمح باستغلال احتياطيات الغاز في المياة التركية وفي شمال قبرص بشرق البحر المتوسط.

ووفقا لوكالة "رويترز"، يعتقد أن منطقة شرق البحر المتوسط غنية بالغاز الطبيعي وأدت المحاولات الرامية للاستفادة من الموارد هناك إلى إحياء التوترات بين تركيا واليونان. وثمة معاهدة للدفاع المشترك بين اليونان وحكومة قبرص اليونانية المعترف بها دوليا.

© AFP 2018 / Alberto PIZZOLI وعد من إردوغان للشعب التركي في حال أعيد انتخابه

وتتداخل مطالب تركيا وقبرص بشأن المنطقة الاقتصادية البحرية وكلاهما يخطط لتنفيذ عمليات استكشاف للنفط والغاز هذا العام.

وتقيم أنقرة علاقات دبلوماسية فقط مع دولة قبرصية تركية انفصالية في شمال الجزيرة غير معترف بها من قبل الدول الآخرى.

وقال أردوغان في كلمة خلال مراسم تسليم سفينة بحرية وغواصة، إن الدول التي تعتقد أنها تستطيع العمل في شرق البحر المتوسط أو بحر إيجة دون موافقة أنقرة خاطئة.

وأضاف أردوغان "لن نقبل محاولات استخراج الموارد الطبيعة في بلادنا، قبرص أو في شرق البحر المتوسط".

وشكت تركيا الشهر الماضي من أن فرقاطة يونانية ضايقت سفينة استكشاف تركية غربي قبرص، ونفت اليونان الاتهام كما اتهمت تركيا بإثارة التوتر.