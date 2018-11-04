إردوغان: لن نسمح بالتنقيب عن الغاز في المياه التركية أو شمال قبرص

ووفقا لوكالة "رويترز"، يعتقد أن منطقة شرق البحر المتوسط غنية بالغاز الطبيعي وأدت المحاولات الرامية للاستفادة من الموارد هناك إلى إحياء التوترات بين تركيا واليونان. وثمة معاهدة للدفاع المشترك بين اليونان وحكومة قبرص اليونانية المعترف بها دوليا.
وتقيم أنقرة علاقات دبلوماسية فقط مع دولة قبرصية تركية انفصالية في شمال الجزيرة غير معترف بها من قبل الدول الآخرى.
وقال أردوغان في كلمة خلال مراسم تسليم سفينة بحرية وغواصة، إن الدول التي تعتقد أنها تستطيع العمل في شرق البحر المتوسط أو بحر إيجة دون موافقة أنقرة خاطئة.
وأضاف أردوغان "لن نقبل محاولات استخراج الموارد الطبيعة في بلادنا، قبرص أو في شرق البحر المتوسط".
وشكت تركيا الشهر الماضي من أن فرقاطة يونانية ضايقت سفينة استكشاف تركية غربي قبرص، ونفت اليونان الاتهام كما اتهمت تركيا بإثارة التوتر.
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