بابا الفاتيكان يصلي من أجل أقباط قتلوا في هجوم بمصر

عبر بابا الفاتيكان، فرنسيس، اليوم الأحد، عن حزنه على ضحايا هجوم استهدف أقباطا مصريين يوم الجمعة 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.

قدم البابا التعازي لأسر الضحايا وطائفة الأقباط الأرثوذكس في مصر، بحسب مانقلت "رويترز".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY آلاف الأقباط يشيعون ضحايا هجوم المنيا (صور)

وقُتل سبعة أشخاص وأصيب 18 آخرين بينهم أطفال عندما تم الهجوم على حافلتين صغيرتين بالرصاص بالقرب من دير في محافظة المنيا بجنوب مصر، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) مسؤوليته عن الهجوم.

هذا و أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد عن مقتل ١٩ إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا.

وأضافت الوزارة، أن "المداهمة وقعت في منطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا".

ولم يذكر البيان إلى أية جماعة متشددة ينتمي هؤلاء.