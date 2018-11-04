لوكاشينكو : يتوجب على موسكو ومينسك الرد في حال إنشاء قاعدة عسكرية في بولندا

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أنه نصح وزير الخارجية البولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش، بعدم إنشاء قواعد عسكرية غير لازمة في بلاده، وإلا فإن موسكو ومينسك، ستضطران للرد.