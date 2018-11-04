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    الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان التركي حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أنقرة 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    تركيا تؤكد على حقها في ثروات البحر المتوسط

    © REUTERS / Tumay Berkin
    العالم
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    تتجه العديد من الدول في للبحث عن الثروات الطبيعية في مياه البحر المتوسط، لكن تركيا تعتبر أن أي تحركات في هذا الاتجاه، دون أن تكون مشاركة فيه، لن يكتب لها النجاح.

    وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد 4 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، إن تركيا ترفض أي مشروعات للتنقيب عن الثروات الطبيعية في البحر المتوسط دون مشاركتنا، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

    فرقاطة تركية
    © Photo/ Kevin Fox
    فرقاطة تركية تراقب سفينة تنقيب شرق البحر المتوسط قبالة قبرص
    ولفت إلى أن بلاده "لن تقبل أبدا بالمساعي الرامية لإقصاء تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، وسلب الموارد الطبيعية المتوفرة شرق المتوسط".

    وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أي مشروع في بحر إيجه أو البحر المتوسط، لا تشارك فيه تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، لن يكتب له النجاح.

    وفي التاسع من فبراير / شباط، أوقفت البحرية التركية، التي كانت تجري مناورات في البحر المتوسط، السفينة "سايبم 12000"، التي كانت في طريقها للحفر بحثا عن الغاز في مياه قبالة قبرص، مما أثار مواجهة دبلوماسية.

    وردا على ذلك، قالت قبرص إنها ستمضي قدما في التنقيب عن النفط والغاز في مياهها، فيما حذرت مصر، تركيا من المساس بحقوقها الاقتصادية في منطقة شرق البحر المتوسط بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية عام 2013 تسمح بالتنقيب عن الغاز في المنطقة.

    وساهم اكتشاف مصر لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015 في تشجيع سباق للتنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط التي يعتقد أنها تحتوي على مخزون كبير من الغاز الطبيعي المهم لأوروبا المتعطشة للطاقة.

    وأعلنت تركيا مرارا رفضها لاتفاقية وقعت عام 2013 بين مصر وقبرص، بشأن ترسيم الحدود وتقاسم الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، وأعلنت أنها تخطط لبدء أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط قريبا.

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    أخبار تركيا, الجيش التركي, رجب طيب أردوغان, قبرص, تركيا, مصر
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