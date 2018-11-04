"خطوة نحو السلام"... رفع الأعلام الصفراء على الحدود بين الكوريتين

رفعت الكوريتان اليوم الأحد الأعلام الصفراء على 22 مركزا حدوديا بينهما، تطبيقا لاتفاق تم التوصل له في سبتمبر/أيلول، على أن يتم لاحقا إزالة هذه النقاط الحدودية بين البلدين.

هذا واتفقت كل من كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية خلال القمة التي عقدت بينهما في بيونغ يانغ في 19 سبتمبر/أيلول، على إزالة 11 نقطة مراقبة تقع في المنطقة منزوعة السلاح بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool رئيس كوريا الجنوبية يعلن أنه يحمل رسالة جديدة لترامب من زعيم كوريا الشمالية

فبحسب ما نقلت وكالة "yonhapnews"، فقد أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن 22 مركز مراقبة قد رفع أعلاما صفراء بطول 4 أمتار و عرض 3.

وقال المسؤول في الوزارة، بأن هذا الإجراء يهدف لضمان مراقبة القيادة العسكرية للبلدين والتحقق من مواصلة العمل على إزالة الحواجز الأمنية بين البلدين، بالإضافة لزيادة الثقة المتبادلة والشفافية بين الكوريتين.

هذا وكان قد تم التوصل في 27 أبريل/نيسان في نقطة بانمونجي الحدودية الى اتفاقية لوقف الأعمال العدائية بين البلدين والعمل على استعادة السلام.

وعقدت القمة الثالثة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في سبتمبر/أيلول، حيث وقع كلا الجانبين على إتفاقيات في المجال العسكري كما وعدت كوريا الشمالية بإغلاق موقع تجاربها الخاص فس تونشاي وتفكيك منشآتها النووية في يونغبيون.