"خطوة نحو السلام"... رفع الأعلام الصفراء على الحدود بين الكوريتين

هذا واتفقت كل من كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية خلال القمة التي عقدت بينهما في بيونغ يانغ في 19 سبتمبر/أيلول، على إزالة 11 نقطة مراقبة تقع في المنطقة منزوعة السلاح بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
فبحسب ما نقلت وكالة "yonhapnews"، فقد أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن 22 مركز مراقبة قد رفع أعلاما صفراء بطول 4 أمتار و عرض 3.
وقال المسؤول في الوزارة، بأن هذا الإجراء يهدف لضمان مراقبة القيادة العسكرية للبلدين والتحقق من مواصلة العمل على إزالة الحواجز الأمنية بين البلدين، بالإضافة لزيادة الثقة المتبادلة والشفافية بين الكوريتين.
هذا وكان قد تم التوصل في 27 أبريل/نيسان في نقطة بانمونجي الحدودية الى اتفاقية لوقف الأعمال العدائية بين البلدين والعمل على استعادة السلام.
وعقدت القمة الثالثة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في سبتمبر/أيلول، حيث وقع كلا الجانبين على إتفاقيات في المجال العسكري كما وعدت كوريا الشمالية بإغلاق موقع تجاربها الخاص فس تونشاي وتفكيك منشآتها النووية في يونغبيون.
Koreas hoist yellow flags at DMZ guard posts in first step toward dismantlement https://t.co/pYc06M8noY pic.twitter.com/933gAGJLSD— NorthKoreaRealTime (@BuckTurgidson79) ٤ نوفمبر ٢٠١٨
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